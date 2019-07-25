Ольга Бузова обманула россиян. Заявление телеведущей о последнем концерте огорчило лишь немногих – большинство меломанов успели выразить свою радость по поводу завершения ее певческой карьеры. Обижаться на негатив звезде не стоит – она в самом деле не выдерживает сравнения с настоящими артистами.

Ольга Бузова обманула россиян. Заявление телеведущей о"последнем концерте" огорчило лишь немногих – большинство меломановуспели выразить свою радость по поводу завершения ее певческой карьеры.Обижаться на негатив звезде не стоит – она в самом деле не выдерживаетсравнения с настоящими артистами.Ольга Бузова достигла впечатляющих успехов в шоу-бизнесе,обойдя по популярности в соцсетяз многих российских исполнителей. Однако это показательне певческого, а, скорее, предпринимательского таланта телеведущей.Свидетельство тому – оценка специалистов, которые вручили премию МУЗ ТВ неБузовой, а Полине Гагариной, напомнила ведущий стилист студии Dajmur АнастасияНиколаева."На мой взгляд, Ольга не получила свою тарелку вполнезаслуженно. Как вообще можно ставить на одну чашу весов Бузову и Гагарину? Тутскорее нужно обижаться Полине. Невозможно сравнивать сильный голос Гагариной,занявшей призовое место на Евровидении, с автотюном от Бузовой", – сказалаэксперт "Дням.Ру".При этом Николаева не отрицает наличия предпринимательскойжилки у Ольги Бузовой. "Оля молодец – трудится как никто, зарабатываетденьги и радует своих поклонников. Но все-таки нельзя рассматривать ее песникак искусство и ставить наравне с действительно стоящими исполнителями. А своюдолю популярности она и так поймала", – заключила стилист.Напомним, накануне пригласила поклонников на"последний концерт". Опубликованный в Instagram пост вызвал бурную реакцию вСети. Преданные поклонники бывшей ведущей "Дома-2" в соцсетях стенали,рыдали и посыпали головы пеплом, не представляя жизни без Олиных песен. При этом большинство пользователей так же бурно выражали радость по поводу того, чтоБузова, наконец, уйдет со сцены.Однако мать внесла ясность в ситуацию.Оказывается, поющая ведущая имела в виду, что в ноябре состоится последнийконцерт нынешней программы – "Под звуки поцелуев". А потом артистканачнет работать над новым проектом.