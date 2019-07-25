Ольга Бузова обманула россиян. Заявление телеведущей о
последнем концерте огорчило лишь немногих – большинство меломанов
успели выразить свою радость по поводу завершения ее певческой карьеры.
Обижаться на негатив звезде не стоит – она в самом деле не выдерживает
сравнения с настоящими артистами.
Ольга Бузова обманула россиян. Заявление телеведущей о
"последнем концерте" огорчило лишь немногих – большинство меломанов
успели выразить свою радость по поводу завершения ее певческой карьеры.
Обижаться на негатив звезде не стоит – она в самом деле не выдерживает
сравнения с настоящими артистами.
Ольга Бузова достигла впечатляющих успехов в шоу-бизнесе,
обойдя по популярности в соцсетяз многих российских исполнителей. Однако это показатель
не певческого, а, скорее, предпринимательского таланта телеведущей.
Свидетельство тому – оценка специалистов, которые вручили премию МУЗ ТВ не
Бузовой, а Полине Гагариной, напомнила ведущий стилист студии Dajmur Анастасия
Николаева.
"На мой взгляд, Ольга не получила свою тарелку вполне
заслуженно. Как вообще можно ставить на одну чашу весов Бузову и Гагарину? Тут
скорее нужно обижаться Полине. Невозможно сравнивать сильный голос Гагариной,
занявшей призовое место на Евровидении, с автотюном от Бузовой", – сказала
эксперт "Дням.Ру".
При этом Николаева не отрицает наличия предпринимательской
жилки у Ольги Бузовой. "Оля молодец – трудится как никто, зарабатывает
деньги и радует своих поклонников. Но все-таки нельзя рассматривать ее песни
как искусство и ставить наравне с действительно стоящими исполнителями. А свою
долю популярности она и так поймала", – заключила стилист.
Напомним, накануне пригласила поклонников на
"последний концерт". Опубликованный в Instagram пост вызвал бурную реакцию в
Сети. Преданные поклонники бывшей ведущей "Дома-2" в соцсетях стенали,
рыдали и посыпали головы пеплом, не представляя жизни без Олиных песен. При этом большинство пользователей так же бурно выражали радость по поводу того, что
Бузова, наконец, уйдет со сцены.
Однако мать внесла ясность в ситуацию.
Оказывается, поющая ведущая имела в виду, что в ноябре состоится последний
концерт нынешней программы – "Под звуки поцелуев". А потом артистка
начнет работать над новым проектом.