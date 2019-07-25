Президент Украины Владимир Зеленский обещал после вступления в должность прекратить войну в Донбассе. Однако боевые действия в регионе продолжаются. На ситуацию отреагировала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она уверена: команда нового лидера Незалежной, как и предыдущий президент, не настроена на поиск мира.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал после вступления в должность прекратить войну в Донбассе. Однако боевые действия в регионе продолжаются. На ситуацию отреагировала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она уверена: команда нового лидера Незалежной, как и предыдущий президент, не настроена на поиск мира.Политик прокомментировала заявление близкого соратникаЗеленского, главы пропрезидентской партии "Слуга народа" ДмитрияРазумкова, который отверг возможность амнистии для военнослужащих Донецкой иЛуганской народных республик. "До сих пор эта война не заканчивается,особо никаких стремлений со стороны уже новой украинской власти мы невидим", – сказала депутат на пресс-конференции в Москве.По ее словам, в окружении Зеленского фактически продолжаютполитику Порошенко. Это говорит об отказе новых властей Незалежной соблюдатьминские соглашения, подчеркнула Поклонская.Она напомнила, что ездила в Донбасс и забирала раненыхдетей, за что украинские власти возбудили против нее уголовное дело. Сложившуюсяситуацию она назвала абсурдной. "К сожалению, эта абсурдная ситуация непроходит даже со сменой власти", – с сожалением констатировала парламентарий.Во время предвыборной кампании обещал украинцампокончить с войной в Донбассе. Свое намерение он подтвердил после победы партии"Слуга народа" на парламентских выборах 21 июля.Несмотря на обещания , в Донбассе по-прежнемунеспокойно. Уже несколько дней в регионе действует перемирие, однако, как ипрежде, украинские военные быстро нарушили режим прекращения огня. Как сообщилив пресс-службе оборонного ведомства Донецкой республики, силовики обстреляли изминометов город Докучаевск.