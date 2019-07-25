Президент Украины Владимир Зеленский обещал после вступления в должность прекратить войну в Донбассе. Однако боевые действия в регионе продолжаются. На ситуацию отреагировала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она уверена: команда нового лидера Незалежной, как и предыдущий президент, не настроена на поиск мира.
Президент Украины Владимир Зеленский обещал после вступления в должность прекратить войну в Донбассе. Однако боевые действия в регионе продолжаются. На ситуацию отреагировала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она уверена: команда нового лидера Незалежной, как и предыдущий президент, не настроена на поиск мира.
Политик прокомментировала заявление близкого соратника
Зеленского, главы пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрия
Разумкова, который отверг возможность амнистии для военнослужащих Донецкой и
Луганской народных республик. "До сих пор эта война не заканчивается,
особо никаких стремлений со стороны уже новой украинской власти мы не
видим", – сказала депутат на пресс-конференции в Москве.
По ее словам, в окружении Зеленского фактически продолжают
политику Порошенко. Это говорит об отказе новых властей Незалежной соблюдать
минские соглашения, подчеркнула Поклонская.
Она напомнила, что ездила в Донбасс и забирала раненых
детей, за что украинские власти возбудили против нее уголовное дело. Сложившуюся
ситуацию она назвала абсурдной. "К сожалению, эта абсурдная ситуация не
проходит даже со сменой власти", – с сожалением констатировала парламентарий.
Во время предвыборной кампании обещал украинцам
покончить с войной в Донбассе. Свое намерение он подтвердил после победы партии
"Слуга народа" на парламентских выборах 21 июля.
Несмотря на обещания , в Донбассе по-прежнему
неспокойно. Уже несколько дней в регионе действует перемирие, однако, как и
прежде, украинские военные быстро нарушили режим прекращения огня. Как сообщили
в пресс-службе оборонного ведомства Донецкой республики, силовики обстреляли из
минометов город Докучаевск.