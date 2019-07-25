Пассажир попросил водителя помочь ему снять в банкомате денежные средства. Таксист просьбу выполнил, но деньги и карту сразу не отдал, пообещав вернуть в конце поездки...

«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Щукино задержали 47-летнего приезжего, подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 49-летнего жителя столицы. Мужчина пояснил, что, возвращаясь из кафе, остановил автомобиль такси на Новощукинской улице. По дороге он попросил водителя помочь ему снять в банкомате денежные средства. Таксист просьбу выполнил, но деньги и карту сразу не отдал, пообещав вернуть в конце поездки. Далее заявитель обнаружил пропажу мобильного телефона и, решив, что забыл его в кафе, в котором находился ранее, попросил водителя отвезти его туда и подождать на парковке. Выйдя обратно, потерпевший обнаружил, что таксист уехал. Позже с его карты неизвестный снял денежные средства. Общий ущерб составил 72 тысячи рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.Следствием ОМВД России по району Щукино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56