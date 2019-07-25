ДТП с участием пяти автомобилей произошло 14 июля 2019 года на 184 км автодороги М7 «Волга».

ОМВД России по Судогодкому району просит откликнуться свидетелей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 14 июля 2019 года на 184 км автодороги М7 "Волга" в Судогодском районе.В результате столкновения пяти автомобилей погиб водитель одного из транспортных средств, водитель ещё одного автомобиля и двое пассажиров были госпитализированы в медицинское учреждение.Любую информацию о происшествии (в том числе, о наличии записей с камер видеорегистратора) просим сообщить в ОМВД России по Судогодкому району по телефону дежурной части 8 (4923) 52-17-83 или по номеру следственного отдела 8 (4923)52-14-01.