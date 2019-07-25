Алена Апина опубликовала новый пост на своей странице в Instagram. Кадр взволновал многих пользователей Сети и вызвал бурю обсуждений.

Алена Апина опубликовала новый пост на своей странице в Instagram. Кадр взволновал многих пользователей Сети и вызвал бурю обсуждений.На снимке артистка позирует в черном бикини посреди песчаной местности. Ее нежно обнимает седовласый мужчина. Им оказался музыкант и саксофонист по имени Сергей Иванович."Вытащил меня на Родину! На Волгу! В деревню, в глушь, в родную Саратовскую волость", – подписала фотографию звезда.По словам Алены, их связывают исключительно дружеские отношения. Они работают вместе уже 22 года, кроме того, они земляки.Поклонники были крайне взволнованы новым кадром. Многие предположили, что между ними нечто большее. "А прижал-то как!", "Ален, так держать", "К другу как раз так и прижимаются", "Так хорошо смотритесь вместе", "Ну обнял не как друг!", "Повезло мужику, прикоснулся к прекрасному, да еще в купальнике!" – высказывались пользователи Сети."Интересный мужчина, стоит присмотреться", – посоветовала фолловер.Кроме того, сложно было оставить без внимания прекрасную физическую форму Апиной, несмотря на то, что ей уже 54 года. "Какие ноги!", "Шикарная фигура, вы пример для подражания", "Красивая нереально", – расхваливали певицу обожатели.