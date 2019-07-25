Петр Порошенко подвергся нападению после допроса в Государственном бюро расследований. Четверо неизвестных набросились на экс-президента, когда он садился в автомобиль.

Петр Порошенко подвергся нападению после допроса вГосударственном бюро расследований. Четверо неизвестных набросились наэкс-президента, когда он садился в автомобиль.Петра Порошенко поджидали у выхода из здания, гдеразмещается ГБР. Один из молодых людей прыгнул на капот автомобиля политика.Охрана экс-президента среагировала, нападавших удалось оттеснить.Однако один из них успел распылить в глаза охранникуслезоточивый газ. Несмотря на то, что в дело вмешалась полиция, нападавшиескрылись. А Петр Порошенко уже беспрепятственно сел в автомобиль и покинулместо происшествия.В отношении Петра Порошенко и его приближенных возбуждено 11уголовных дел. Сторонники бывшего президента собрались у здания ГБР, и, покашел допрос, митинговали. Там же собрались противники Порошенко – они, в своюочередь, сопровождали появление политика криками "Вон!", передаетвызвали на допрос на 25 июля. Однакоукраинский политик заявился в ГБР на день раньше и пытался уговоритьследователей провести процедуру 24-го – мол, он очень занятой человек.Дознаватели положением экс-президента не прониклись и отправили его восвояси -наказав явиться в положенный срок.Бывшего лидер Незалежной допрашивали по делу о продажезавода "Кузница на Рыбальском". Предполагается, чтопричастен к отмыванию денег и неуплате налогов – он в ходе сделки легализовал300 миллионов долларов через офшорные компании, сообщает РИА Новости.