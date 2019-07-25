Петр Порошенко подвергся нападению после допроса в
Государственном бюро расследований. Четверо неизвестных набросились на
экс-президента, когда он садился в автомобиль.
Петр Порошенко подвергся нападению после допроса в
Государственном бюро расследований. Четверо неизвестных набросились на
экс-президента, когда он садился в автомобиль.
Петра Порошенко поджидали у выхода из здания, где
размещается ГБР. Один из молодых людей прыгнул на капот автомобиля политика.
Охрана экс-президента среагировала, нападавших удалось оттеснить.
Однако один из них успел распылить в глаза охраннику
слезоточивый газ. Несмотря на то, что в дело вмешалась полиция, нападавшие
скрылись. А Петр Порошенко уже беспрепятственно сел в автомобиль и покинул
место происшествия.
В отношении Петра Порошенко и его приближенных возбуждено 11
уголовных дел. Сторонники бывшего президента собрались у здания ГБР, и, пока
шел допрос, митинговали. Там же собрались противники Порошенко – они, в свою
очередь, сопровождали появление политика криками "Вон!", передает
.
вызвали на допрос на 25 июля. Однако
украинский политик заявился в ГБР на день раньше и пытался уговорить
следователей провести процедуру 24-го – мол, он очень занятой человек.
Дознаватели положением экс-президента не прониклись и отправили его восвояси -
наказав явиться в положенный срок.
Бывшего лидер Незалежной допрашивали по делу о продаже
завода "Кузница на Рыбальском". Предполагается, что
причастен к отмыванию денег и неуплате налогов – он в ходе сделки легализовал
300 миллионов долларов через офшорные компании, сообщает РИА Новости.