На бывшего президента Украины Петра Порошенко попытались напасть четыре человека. Инцидент случился после того, как экс-глава государства вышел после допроса в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода Кузница на Рыбальском.

На бывшего президента Украины Петра Порошенко попытались напасть четыре человека. Инцидент случился после того, как экс-глава государства вышел после допроса в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском".Как сообщают в РИА Новости, нападение на Порошенко случилось во время того, как он садился в машину. Один из злоумышленников прыгнул на капот машины. Охранники бывшего президента Украины успели среагировать и оттеснили нападавших, одному защитнику Порошенко распылили в глаза слезоточивый газ.После случившегося вмешалась полиция, они пытались догнать злоумышленников. Сам Порошенко сел в автомобиль и уехал.Экс-президент Украины пришел на допрос в ГБР по одному из 11 заведенных на него уголовных дел.Во время допроса у здания ГБР проходили два митинга. В одном из них принимали участие сторонники бывшего президента, в другом те, кто требовал посадить его за решетку.