Для скорейшей ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Владимир Путин поручил правительству, в том числе, к 10 августа провести людям денежные выплаты в полном объеме. А до 15 августа — утвердить план обеспечения пострадавших от наводнения жилыми помещениями. Местным властям необходимо разъяснять жителям их права на компенсацию.

Для скорейшей ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Владимир Путин поручил правительству, в том числе, к 10 августа провести людям денежные выплаты в полном объеме. А до 15 августа — утвердить план обеспечения пострадавших от наводнения жилыми помещениями. Местным властям необходимо разъяснять жителям их права на компенсацию. На меры соцподдержки могут рассчитывать и те, чьи дома повреждены частично, и требуют ремонта.Из детского сада "Родничок" откачали воду и вывезли мусор. Разбирают завалы и в школах. С восстановлением социальных объектов строители и военные торопятся: школы и детские сады планируют открыть к первому сентября. Стены от влаги тщательно просушивают тепловыми пушками МЧС.Эту школа, которая находится в части города под названием "Рабочий микрорайон", затопило выше первого этажа. Вы четко можете видеть отметину, а сверху надпись — выпуск-2009. Интересный факт, предыдущее наводнение здесь было тоже в конце нулевых.Полностью восстановили энергоснабжение и дороги. Сегодня в Тулуне из кранов уже течет питьевая вода. Ускорить ход аварийно-восстановительных работ в Иркутской области сегодня потребовал глава МЧС Евгений Зиничев на совещании в Братске. Для этого — нужно как можно быстрее оценить ущерб, нанесенный стихией."В срок до 1 августа 2019 года — формирование списков граждан, пострадавших от наводнения, проведение в срок до 1 сентября оценки ущерба, нанесенного в ходе наводнения жилым помещениям граждан, объектам социальной инфраструктуры", — распорядился Зиничев.Пока пострадавшие, которые не разъехались по родственникам, находятся в пунктах временного размещения."Слава богу кормят, поят, всем, всем спасибо", — рассказала Валентина Малиновская, жительница города Тулун.Те, кто уже получил компенсации, мечтают, как будут обустраивать новое жилье."Я уже мебель расставила. Я знаю, где что будет стоять", — говорит Фатима Позднякова, жительница города Тулун.Оценочные комиссии работают постоянно: у кого-то жилье утрачено частично, у кого-то полностью. Жилые помещения готовы предоставить как в Тулуне и Нижнеудинске, так и в других населенных пунктах региона. Чтобы избежать резкого скачка цен на недвижимость в Тулуне застройщики из соседних городов развернули ярмарку недвижимости."Мы проводили в Бубновке после пожара, мы проводили в Братске, когда люди расселялись из аварийного жилья масштабно, она показала себя как довольно эффективный механизм", — проинформировала Светлана Свиркина, министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области.Детей на время восстановления пострадавших населенных пунктов отправили в летние лагеря и санатории. Эти школьники преодолели долгий путь на поезде и остановились в Самаре.А этих ребят разместили в Кузбассе. В губернаторской кадетской школе-интернате местного МЧС. Дети уже попробовали себя в роли спасателей. А кто-то проведёт остаток лета во Владивостоке в лагере "Океан".