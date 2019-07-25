В Москве на проспекте Буденного электробус врезался в легковой автомобиль, а затем в стоящий на светофоре трамвай.

В Москве электробус врезался в легковой автомобиль, а затем в стоящий на светофоре трамвай. Инцидент произошел на проспекте Буденного в среду, 24 июля около 17:00.Первоначально появились сообщения, что в результате ДТП пострадали два человека, однако пресс-служба Мосгортранса опровергла эту информацию АГН "Москва": "В результате случившегося пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД."Вероятными причинами аварии называют отказавшие тормоза и уснувшего водителя.