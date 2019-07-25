В четверг, 25 июля, Северная Корея осуществила пуск двух ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом СМИ сообщило правительство Японии.

В четверг, 25 июля, Северная Корея осуществила пуск двух ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом СМИ сообщило правительство Японии.Как уточняет представитель правительства, ракеты не достигли исключительной экономической зоны Японии. Они не представляли прямой угрозы для национальной безопасности.В настоящее время Япония продолжает сбор и анализ информации о запусках, передает ТАСС.Ранее Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что Корейская Народная Демократическая Республика совершила пуск двух снарядов неустановленной модели в восточном направлении. Пуски были произведены вблизи города Вонсан в направлении Японского моря. По данным военных, снаряды пролетели порядка 430 километров.Последний раз Северная Корея осуществляла пуск снарядов в восточном направлении 9 мая текущего года. Тогда запуск был осуществлен в районе населенного пункта Синори, провинция Пхёнан-Пукто.