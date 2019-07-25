Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Лилли Кинг не сможет выступить в полуфинальном заплыве на 200 метров брассом проходящего в южнокорейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта. FINA оставила в силе дисквалификацию американской пловчихи.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Лилли Кинг не сможет выступить в полуфинальном заплыве на 200 метров брассом проходящего в южнокорейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта. FINA оставила в силе дисквалификацию американской пловчихи.Кинг выиграла четвертьфинал, но при этом нарушила правила. Американка при повороте коснулась бортика обеими руками не одновременно, а поочередно. Это является нарушением правил. Кинг была дисквалифицирована и не допущена в полуфинал. Попытка американцев оспорить наказание оказалась бесполезной.Дисквалификация Кинг увеличивает шансы россиянки Юлии Ефимовой на победу на двухсотметровке. В заплыве на 100 метров американка одержала победу, а Юлия заняла второе место.