На него можно купить минимальный набор продуктов, необходимых для сохранения здоровья человека

На него можно купить минимальный набор продуктов, необходимых для сохранения здоровья человекаВо Владимирской области установили величину прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Его размер составляет: на душу населения – 10 тысяч 768 рублей, для трудоспособного населения – 11 тысяч 746 рублей, для пенсионеров – 9 тысяч 62 рубля, для детей – 10 тысяч 780 рублей.Эти показатели будут использовать для оценки уровня жизни населения 33-го региона при разработке и реализации соцпрограмм, для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим семьям и для формирования бюджета региона.Прожиточный минимум рассчитали на основе данных Владимирстата об уровне цен на продукты, товары и услуги в области. Как отметили специалисты, если цены снижаются, то уменьшается и величина прожиточного минимума, и наоборот.Прожиточный минимум рассчитывают на основании потребительской корзины, установленной Законом Владимирской области.В потребительскую корзину включили минимальный набор продуктов, необходимых для сохранения здоровья человека. Туда входит хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, масло растительное, маргарин и т.д. (всего 42 наименования).По сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума во Владимирской области выросла на 561 рубль.