Президент России поручил оценить ущерб личным подсобным хозяйствам в регионе и принять решения о его возмещении. Владимир Путин остался недоволен тем, как идут работы по ликвидации наваднения в Иркутской области.

Президент России поручил оценить ущерб личным подсобным хозяйствам в регионе и принять решения о его возмещении. Владимир Путин остался недоволен тем, как идут работы по ликвидации наваднения в Иркутской области.Выяснить убытки граждан глава государства поручил до 1 сентября текущего года. Кроме того, Владимир Путин наказал запретить давать людям участки в границах зон затопления и подтопления в Иркутской области. Установленный срок выполнения – 1 марта 2020 года.Также президент России поручил до 10 августа завершить выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Правительство должно завершить формирование списков пострадавших от наводнения граждан до 1 августа.За выполнение назначен вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, передает . Подробный перечень поручений опубликован на официальном сайте главы государства.Напомним, 19 июля Владимир Путин в ходе совещания по итогам визита в серьезно пострадавшую в результате наводнения, разнес работу чиновников. Российский лидер заявил, что остался недоволен ходом работ по ликвидацииКак писали "Дни.ру", количество погибших от составило более двух десятков человек. Пропавшими без вести числятся девять местных жителей. В зоне подтопления оказались более 3,7 тысячи домов, уничтожено 15 мостов и 35 водопропускных труб.