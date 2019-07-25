Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с пострадавшими от наводнения в Иркутской области. На встречу приехали пять семей с детьми. Поговорив с людьми о проблемах, глава государства пригласил их на парад в Санкт-Петербург.

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с пострадавшими от наводнения в Иркутской области. На встречу приехали пять семей с детьми. Поговорив с людьми о проблемах, глава государства пригласил их в Санкт-Петербург на военно-морской парад."Завтра предлагаю вам, мне кажется, это будет интересно, слетать в Петербург. Посмотрите Питер. Особенно мальчишкам будет интересно. Приглашаю вас на военно-морской парад. Я думаю, всем понравится", — отметил президент, передает телеканал "Россия 24".Во встрече с Путиным участвовали 14 детей. Среди них был и Матвей Сафронов, с которым президент уже беседовал, когда приезжал в затопленные районы. Тогда мальчик рассказал ему, что его "детский сад утонул, но его уже ремонтируют", а также назвал приезд главы государства праздником, которого он очень долго ждал.В результате сильнейшего наводнения, произошедшего в конце июня, было подтоплено 107 населенных пунктов и почти 11 тысяч жилых домов. Погибли 25 человек, без вести пропали 7 местных жителей.Первый раз Владимир Путин приезжал в пострадавшие районы в ночь на 30 июня, чтобы оценить ситуацию на месте. 19 июля глава государства еще раз приехал в регион. Пообщавшись с жителями, он высказал неудовлетворение ходом работ и поручил местным властям максимально быстро решать проблемы людей.