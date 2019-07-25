Звезды Дома-2 не сошлись характерами – и
устроили побоище на лобном месте. Алексей Кудряшов не выдержал оскорблений
Анастасии Балинской.
Звезды "Дома-2" не сошлись характерами – и
устроили побоище на лобном месте. Алексей Кудряшов не выдержал оскорблений
Анастасии Балинской.
Звезды "Дома-2" делят имущество. Леша Кудряшов
окончательно разочаровался в Насте Балинской. Кавалер вслух размышлял, что заберет с собой, покидая бывшую возлюбленную.
Настя Балинская сопровождала эти размышления едкими
комментариями. А Леше она посоветовала закрыть рот. Парень не выдержал и
набросился на звезду "Дома-2", схватил за шею. Чем закончилась
эпическая битва, зрители узнают в ночном эфире реалити-шоу.