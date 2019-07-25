Дженнифер Лопес отметила юбилей. 50-летняя певица появилась
перед гостями в откровенном платье с вырезом от бедра и глубоким декольте.
Дженнифер Лопес отметила юбилей. 50-летняя певица появилась
перед гостями в откровенном платье с вырезом от бедра и глубоким декольте.
Юбилей у Дженнифер Лопес получился шумным. Большая компания родственников и друзей
артистки гуляла до утра в особняке на острове Стар, который принадлежит певице
Глории Эстефан. Именинница еще раз доказала, что она в отличной форме:
золотистое платье не особо скрывало шикарные формы артистки, а энергии, с
которой отплясывала Джей Ло, позавидовали бы и 18-летние.
Поздравлять Дженнифер Лопес начали еще утром 24 июля. Ее
жених Алекс Родригес смонтировал ко дню рождения любимой трогательное видео,
после просмотра которого артистка рыдала у него на плече. Подарки так и
сыпались на певицу – тут была и одежда от известных дизайнеров, и украшения, и
деньги.
Но, конечно, всех превзошел Алекс Родригес. Он подарил своей
невесте красный Porsche стоимостью 140 тысяч долларов. Автомобиль доставили в
подарочной упаковке, с большим золотым бантом. Ошибиться в том, кто за рулем
красной машины, невозможно: номерной знак у нее – "JLO". была очень взволнована – тем не менее, тут же опробовала автомобиль, прокатившись
на нем с детьми.
На вечеринке Алекс Родригес ни на шаг не отходил от своей
любимой, жених и невеста то и дело целовались. Ну и, конечно, были танцы до
упада. Ближе к финалу торжества на сцене появился многоярусный торт, который
разрезала под традиционную Happy Birthday, пишет "Комсомольская
правда".