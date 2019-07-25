Дженнифер Лопес отметила юбилей. 50-летняя певица появилась перед гостями в откровенном платье с вырезом от бедра и глубоким декольте.

Дженнифер Лопес отметила юбилей. 50-летняя певица появиласьперед гостями в откровенном платье с вырезом от бедра и глубоким декольте.Юбилей у Дженнифер Лопес получился шумным. Большая компания родственников и друзейартистки гуляла до утра в особняке на острове Стар, который принадлежит певицеГлории Эстефан. Именинница еще раз доказала, что она в отличной форме:золотистое платье не особо скрывало шикарные формы артистки, а энергии, скоторой отплясывала Джей Ло, позавидовали бы и 18-летние.Поздравлять Дженнифер Лопес начали еще утром 24 июля. Еежених Алекс Родригес смонтировал ко дню рождения любимой трогательное видео,после просмотра которого артистка рыдала у него на плече. Подарки так исыпались на певицу – тут была и одежда от известных дизайнеров, и украшения, иденьги.Но, конечно, всех превзошел Алекс Родригес. Он подарил своейневесте красный Porsche стоимостью 140 тысяч долларов. Автомобиль доставили вподарочной упаковке, с большим золотым бантом. Ошибиться в том, кто за рулемкрасной машины, невозможно: номерной знак у нее – "JLO". была очень взволнована – тем не менее, тут же опробовала автомобиль, прокатившисьна нем с детьми.На вечеринке Алекс Родригес ни на шаг не отходил от своейлюбимой, жених и невеста то и дело целовались. Ну и, конечно, были танцы доупада. Ближе к финалу торжества на сцене появился многоярусный торт, которыйразрезала под традиционную Happy Birthday, пишет "Комсомольскаяправда".