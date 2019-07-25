Обладатель серебряной медали сочинских Паралимпийских игр-2014 по следж-хоккею Илья Попов получил отстранение от спорта из-за нарушения антидопинговых правил. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнаружило в допинг-пробе спортсмена марихуану.

Обладатель серебряной медали сочинских Паралимпийских игр-2014 по следж-хоккею Илья Попов получил отстранение от спорта из-за нарушения антидопинговых правил. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнаружило в допинг-пробе спортсмена запрещенное вещество карбокси-тетрогидроканнабинол, или попросту марихуану.Проба была взята у Попова во время соревнований по футболу среди ампутантов, которым он занимается параллельно со следж-хоккеем. Срок отстранения 37-летнего игрока составит три месяца, а его отсчет начался 20 мая.Отметим, что за аналогичное нарушение ранее также были отстранены пять российских спортсменов: следж-хоккеисты Леонид Саламатов и Андрей Баланда, получившие по два года дисквалификации, легкоатлет в спорте слепых Александр Чернов, Дмитрий Соколов, выступающий в пятиборье, а также Николай Пухирь – представитель маунтинбайка.