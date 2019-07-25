Министр иностранных дел РФ выразил в письме поддержку организаторам совместного российско-германского проекта Музыка ради мира. Об этом сообщает ГТРК Тверь.

Министр иностранных дел РФ выразил в письме поддержку организаторам совместного российско-германского проекта "Музыка ради мира". Об этом сообщает ГТРК "Тверь".Сергей Лавров отметил, что целью таких творческих обменов является поддержание взаимопонимания и доверия между двумя народами. "Подобные инициативы не зависят от колебаний политической конъюнктуры. Это благородное начинание не только поможет взаимообогатить наши культуры, но и будет способствовать развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества", – говорится в письме.Напомним, организаторами создания международной концертной программы "Музыка ради мира" стали тверской театр "Премьер" и немецкое объединение musical-company LMG. Выступления германских и тверских коллективов будут проходить в ряде российских и немецких городов. Концерт в Твери состоится 4 сентября.