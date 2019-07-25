25.07.2019

2019-07-25 21:00:43

Россия опустилась в рейтинге FIFA

Международная футбольная организация FIFA представила обновленный рейтинг национальных сборных. Команда России опустилась с 43-й строчки списка на 46-ю, передает .



Первое место в рейтинге осталось за сборной Бельгии. На второй строчке расположилась команда Бразилии. Тройку замыкает сборная Франции, сообщает телеканал "".