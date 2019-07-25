Россия потребовала от США и Великобритании выдать фигурантов уголовного дела о хищениях при поставках электроэнергии. Это бывший гендиректор Оборонэнергосбыта Александр Змихновский и гендиректор Техносоюза Роберт Хакимов.

Россия потребовала от США и Великобритании выдать фигурантов уголовного дела о хищениях при поставках электроэнергии. Это бывший гендиректор "Оборонэнергосбыта" Александр Змихновский и гендиректор "Техносоюза" Роберт Хакимов.Как сообщили в Следственном комитете, организованная преступная группировка, куда входили и топ-менеджеры компаний, с 2010 по 2013 годы похитила в общей сложности почти 3 миллиарда рублей, передает телеканал "Россия 24".