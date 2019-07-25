Олеся Судзиловская пыталась просветить своих подписчиков в Instagram относительно здорового образа жизни. Лекция с треском провалилась: фанаты разглядывали длинные загорелые ноги позирующей в купальнике актрисы.

Олеся Судзиловская пыталась просветить своих подписчиков в Instagram относительноздорового образа жизни. Лекция с треском провалилась: фанаты разглядывалидлинные загорелые ноги позирующей в купальнике актрисы.Олеся Судзиловская нежится на солнышке возле бассейна в далекоКалифорнии. Однако поклонников актриса не обделяет вниманием: она постояннообновляет посты, рассказывая фанатам о правильном питании и физическихупражнениях.На сей раз – впрочем, как почти всегда – секреты здоровогообраза жизни остались невостребованными. Вместо того, чтобы внимать своемугуру, фанаты разглядывали красавицу, которая в бикини разлеглась на шезлонге.Поклонники пришли к выводу, что для своих 45 лет Олеся Судзиловская выглядитпросто потрясающе, передает Пятый канал."Восторг!", "Вы в отличной форме! Красотка","Богиня!", – наперебой восхищаются фолловеры. "Самая сексуальная женщина на российскихэкранах", – заключил один из подписчиков .В начале года пользователи обсуждали совместную фотографиюи Ани Лорак. Все заметили, что 45-летняя актриса выглядитнамного моложе 40-летней певицы. Представители женской части аудитории признавались, что не рискнули быфотографироваться с Олесей – и звездам не советуют ставить такиеэксперименты.