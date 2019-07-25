Олеся Судзиловская пыталась просветить своих подписчиков в Instagram относительно
здорового образа жизни. Лекция с треском провалилась: фанаты разглядывали
длинные загорелые ноги позирующей в купальнике актрисы.
Олеся Судзиловская пыталась просветить своих подписчиков в Instagram относительно
здорового образа жизни. Лекция с треском провалилась: фанаты разглядывали
длинные загорелые ноги позирующей в купальнике актрисы.
Олеся Судзиловская нежится на солнышке возле бассейна в далеко
Калифорнии. Однако поклонников актриса не обделяет вниманием: она постоянно
обновляет посты, рассказывая фанатам о правильном питании и физических
упражнениях.
На сей раз – впрочем, как почти всегда – секреты здорового
образа жизни остались невостребованными. Вместо того, чтобы внимать своему
гуру, фанаты разглядывали красавицу, которая в бикини разлеглась на шезлонге.
Поклонники пришли к выводу, что для своих 45 лет Олеся Судзиловская выглядит
просто потрясающе, передает Пятый канал.
"Восторг!", "Вы в отличной форме! Красотка",
"Богиня!", – наперебой восхищаются фолловеры. "Самая сексуальная женщина на российских
экранах", – заключил один из подписчиков .
В начале года пользователи обсуждали совместную фотографию
и Ани Лорак. Все заметили, что 45-летняя актриса выглядит
намного моложе 40-летней певицы. Представители женской части аудитории признавались, что не рискнули бы
фотографироваться с Олесей – и звездам не советуют ставить такие
эксперименты.