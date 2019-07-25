После перенесенного инсульта певец Борис Моисеев перестал появляться на публике и давать интервью. Многие поклонники всерьез беспокоятся, что исполнитель больше никогда не выйдет на сцену. О будущем артиста рассказала ясновидящая Марианна Абравитова.

После перенесенного инсульта певец Борис Моисеев перестал появляться на публике и давать интервью. Многие поклонники всерьез беспокоятся, что исполнитель больше никогда не выйдет на сцену. О будущем артиста рассказала ясновидящая Марианна Абравитова."Овозврате на сцену не может быть и речи. Не потому, что Борис нехочет, а потому что это просто невозможно. Борис адекватный человек с глубокимвнутренним миром, невероятно харизматичная личность. Его визитной карточкойстал эпатаж. Многие восхищались артистом и с радостью посещали его концерты. Этошоумен с большой буквы", – отметила .Активная гастрольная деятельность и перегрузкиорганизма довели исполнителя до сильного истощения. Далеко не каждый после инсульта можетвойти в строй и жить как прежде."Борис Моисеев смог после лечения вернуться к жизни, он общается, путешествует и старается держать себя в форме, насколько это возможно после такого серьезного удара.Артист прошел достаточно серьезную реабилитацию и полностью отдает себе отчет в том, что его ждет", – продолжила свою мысль ясновидящая."Могу сказать, что он сделал правильный выбор– просто принял решение по возможности жить полноценно. Хотя для артиста этонепросто", – добавила Марианна Абравитова.Мы знаем огромное количество артистов, которых вынужденный уход со сцены просто убил. Они не смогли принять действительность. Но Борис Моисеев будет жить без страданий по сцене, уверена ясновидящая."В его жизни была слава и любовь публики, ему есть что вспомнить.Сейчас он живет для себя и в свое удовольствие. Скорой смерти я не вижу, как,впрочем, и того, что его забудут. Его любят и уважают. И несмотря на слабое здоровьеон всегда будет в поле зрения камер", – заключила таролог.