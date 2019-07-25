Такая услуга поможет пожилым людям из небольших деревень без проблем пройти обследование у любого доктора

Такая услуга поможет пожилым людям из небольших деревень без проблем пройти обследование у любого доктораВо Владимирской области в рамках нацпроекта «Демография» активно реализуют региональный проект «Старшее поколение». Его цель – увеличить продолжительность здоровой жизни граждан до 67-ми лет.В проекте особое внимание уделяют жителям сёл и отдалённых территорий. Первоочереднойдля пожилых людей вопрос - поддержание здоровья, ранняя диагностика заболеваний, своевременное лечение.Все желающие пенсионеры могут пройти профессиональные медосмотры, диспансеризацию и различные обследования. К сожалению, в сельских ФАПах нет узких специалистов и современного оборудования. А поездка из села в город к врачу для пожилых людей – дело не из легких.В рамках регионального проекта за счёт федерального бюджета власти приобрели 22 автомобиля для доставки сельских жителей старше 65 лет в больницы. 5 из них оборудовали подъемными устройствами.Специалисты подсчитали, что больше 900 сельских пенсионеров нуждаются в доставке в медицинские учреждения. Воспользоваться услугой может каждый из них, достаточно лишь сообщить об этом на приёме у врача или во время обходов, которые совершают соцработники.Такая услуга поможет пожилым людям из небольших сел и деревень без проблем пройти обследование у любого доктора. Автомобили бесплатно отвезут пенсионеров старше 65 лет от дома до больницы и обратно.Активно эту услугу предоставляют в Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном и Селивановском районах. С комфортом до медорганизаций в сопровождении социработников уже съездили 36 человек.