КНДР осуществила пуск снаряда неопределенной модели неподалеку от города Вонсан, расположенного на юго-востоке страны.

КНДР осуществила пуск снаряда неопределенной модели неподалеку от города Вонсан, расположенного на юго-востоке страны. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.Как уточняется, южнокорейские военные сохраняют боевую готовность и следят за ситуацией на случай других запусков, передает РИА Новости.По информации официальных лиц США, речь идет о запуске снаряда малой дальности.Последний раз КНДР осуществляла пуск реактивных снарядов в восточном направлении 9 мая текущего года, напоминает ТАСС. Тогда пуск был осуществлен близ населенного пункта Синори в провинции Пхёнан-Пукто.