Брак 60-летнего телеведущего подошел к концу. Михаил
Ширвиндт разводится.
Брак 60-летнего телеведущего подошел к концу. Михаил
Ширвиндт разводится.
Представитель знаменитой творческой династии подал заявление
в суд еще 17 июля, однако известно об этом стало только сейчас. Михаил Ширвиндт перемены в личной жизни афишировать
не хочет.
"Иск был зарегистрирован мировым судебным участком №418
17 июля, досудебная беседа по нему назначена на 1 августа", – цитирует
пресс-секретаря суда . Заявление Ширвиндта, как и прочие подобные
иски, будет рассматриваться в закрытом режиме.
Сам телеведущий комментировать причины расставания с супругой
Татьяной Морозовой, не хочет. Меж тем знаменитость отметила, что совместно
нажитое имущество делить не собирается. Все финансовые вопросы чете удалось
решить без адвокатов. Михаил также подчеркнул, что с женой сумел сохранить
дружеские отношения. Об этом сообщает .
Напомним, ранее в прессе муссировались слухи о неверности . Например, ему приписывали интрижку с 27-летней
журналисткой Анастасией Пономаревой. После в Сети обсуждали роман телеведущего с
коллегой по цеху – Юлией Бордовских.
Отметим, с Татьяной Морозовой прожил более
30 лет. Их отношения начались еще в 80-х. Вместе супруги воспитали дочь
Александру.