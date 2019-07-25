Брак 60-летнего телеведущего подошел к концу. Михаил Ширвиндт разводится.

Брак 60-летнего телеведущего подошел к концу. МихаилШирвиндт разводится.Представитель знаменитой творческой династии подал заявлениев суд еще 17 июля, однако известно об этом стало только сейчас. Михаил Ширвиндт перемены в личной жизни афишироватьне хочет."Иск был зарегистрирован мировым судебным участком №41817 июля, досудебная беседа по нему назначена на 1 августа", – цитируетпресс-секретаря суда . Заявление Ширвиндта, как и прочие подобныеиски, будет рассматриваться в закрытом режиме.Сам телеведущий комментировать причины расставания с супругойТатьяной Морозовой, не хочет. Меж тем знаменитость отметила, что совместнонажитое имущество делить не собирается. Все финансовые вопросы чете удалосьрешить без адвокатов. Михаил также подчеркнул, что с женой сумел сохранитьдружеские отношения. Об этом сообщает .Напомним, ранее в прессе муссировались слухи о неверности . Например, ему приписывали интрижку с 27-летнейжурналисткой Анастасией Пономаревой. После в Сети обсуждали роман телеведущего сколлегой по цеху – Юлией Бордовских.Отметим, с Татьяной Морозовой прожил более30 лет. Их отношения начались еще в 80-х. Вместе супруги воспитали дочьАлександру.