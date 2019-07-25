Телеведущий прокомментировал новости о своем разводе. По словам Михаила Ширвиндта, расторжение брака – пустая формальность, так как с женой – Татьяной Морозовой – он давно не живет.

Телеведущий прокомментировал новости о своем разводе. Пословам Михаила Ширвиндта, расторжение брака – пустая формальность, так как с женой– Татьяной Морозовой – он давно не живет.Новость о том, что известный телеведущий разводится с супругойпосле 30 лет совместной жизни взорвала Сеть. Тут же заговорили, мол, брак развалилсяиз-за неверности Михаила Ширвиндта, якобы жена устала терпеть постоянныеинтрижки на стороне.Меж тем сам телеведущий, спешит разочаровать досужихсплетников. По его словам, он давно живет отдельно."Сенсации не получится, потому что мы с супругой рассталисьуже восемь лет назад. Мы в прекрасных отношениях, а сейчас просто техническиразводимся. Я подал документы в суд, потому что жена не живет в Москве. Нам такудобнее", – сообщил Михаил Ширвиндт.Чтобы пресечь дальнейшие разговоры, телеведущий отдельноподчеркнул, что в ближайшее время не планирует снова жениться. Михаил просто решил утрясти формальности."Почему именно сейчас, а не годом раньше или позже? Янумерологией не занимался. Просто так вышло. Нужно было это сделать, и вотсейчас делаю. Я развожусь не чтобы сразу жениться, а чтобы расставить точки встарой истории", – цитирует знаменитость .Напомним, ранее в прессе муссировались слухи о неверностиМихаила Ширвиндта. Например, ему приписывали интрижку с 27-летней журналисткойАнастасией Пономаревой. Также в Сети обсуждали роман телеведущего с коллегой поцеху Юлией Бордовских.