Телеведущий прокомментировал новости о своем разводе. По
словам Михаила Ширвиндта, расторжение брака – пустая формальность, так как с женой
– Татьяной Морозовой – он давно не живет.
Телеведущий прокомментировал новости о своем разводе. По
словам Михаила Ширвиндта, расторжение брака – пустая формальность, так как с женой
– Татьяной Морозовой – он давно не живет.
Новость о том, что известный телеведущий разводится с супругой
после 30 лет совместной жизни взорвала Сеть. Тут же заговорили, мол, брак развалился
из-за неверности Михаила Ширвиндта, якобы жена устала терпеть постоянные
интрижки на стороне.
Меж тем сам телеведущий, спешит разочаровать досужих
сплетников. По его словам, он давно живет отдельно.
"Сенсации не получится, потому что мы с супругой расстались
уже восемь лет назад. Мы в прекрасных отношениях, а сейчас просто технически
разводимся. Я подал документы в суд, потому что жена не живет в Москве. Нам так
удобнее", – сообщил Михаил Ширвиндт.
Чтобы пресечь дальнейшие разговоры, телеведущий отдельно
подчеркнул, что в ближайшее время не планирует снова жениться. Михаил просто решил утрясти формальности.
"Почему именно сейчас, а не годом раньше или позже? Я
нумерологией не занимался. Просто так вышло. Нужно было это сделать, и вот
сейчас делаю. Я развожусь не чтобы сразу жениться, а чтобы расставить точки в
старой истории", – цитирует знаменитость .
Напомним, ранее в прессе муссировались слухи о неверности
Михаила Ширвиндта. Например, ему приписывали интрижку с 27-летней журналисткой
Анастасией Пономаревой. Также в Сети обсуждали роман телеведущего с коллегой по
цеху Юлией Бордовских.