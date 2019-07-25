Виктория Лопырева опубликовала на своей личной странице в Instagram новый пост. Она рассказала, что покидает столицу.

Виктория Лопырева опубликовала на своей личной странице в Instagram новый пост. Она рассказала, что покидает столицу.На снимке фотомодель позирует в компании двух своих подруг на трапе частного самолете. На ней светлые рваные джинсы, ярко-красный топ на тонких бретелях и жакет того же цвет. Дополнили образ салатовые кроссовки и бежевая сумка. "Прощай, дождливая Москва", – подписала фото Виктория.Как оказалось, телеведущая собралась с друзьями на греческий остров Миконос в преддверии своего 36-го дня рождения. К слову, торжество состоится 26 июля.Поклонники пожелали девушкам мягкой посадки, хорошего настроения и отличного отдыха. Но, тем не менее, многие не смогли отказать себе в удовольствии сказать очередную гадость. "Эх девчонки, на штанишки денег не хватило", "Такое рванье еще носят?", – недоумевали злопыхатели."Ходите как сиротки оборванные", – язвительно высказался критик.Стоит отметить, что несмотря на то, что компания на праздник собралась большая, маленького сына Лопыревой на борту самолете не было видно. Впрочем, не было его в ресторане, откуда звезда выкладывала Stories в своем Instagram. Видимо, эта вечеринка только для взрослых.