25.07.2019

2019-07-25 13:45:30

Скончался президент Туниса

В военном госпитале Туниса скончался президент страны Беджи Каид Эс-Себси. Ему было 92 года, пишет со ссылкой на сообщение в Facebook, опубликованном администрацией главы государства.



Причины смерти не уточняются, однако известно, что в последние месяцы Эс-Себси сильно болел и неоднократно обращался за помощью к врачам. Также за последние полгода он несколько раз он был госпитализирован. Эс-Себси занимал должность президента с 2014 года. Другие подробности не сообщаются.