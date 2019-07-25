Ксения Собчак и Сергей Шнуров, в недалеком прошлом лучшие друзья, теперь цепляют друг друга в Сети посредством стихов, причем это противостояние становится только ожесточеннее.

Ксения Собчак и Сергей Шнуров, в недалеком прошлом лучшие друзья, теперь цепляют друг друга в Сети посредством стихов, причем это противостояние становится только ожесточеннее.Очередной раунд стихотворной перепалки случился между недавними друзьями Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым. Судя по хронологии, первой начала скандально известная телеведущая. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram она опубликовала видео, сделанное на отдыхе. В ролике Ксения запечатлена в голубом купальнике спиной к объективу. Ее сняли в тот момент, когда она выныривает из воды. Крупным планом сняты трусики гламурной блондинки, съехавшие немного вниз и тем самым продемонстрировавшие ее оголенный зад."Для галантнейшего кавалера, Мачо в маечке-алкоголичке, Мотя, Боня и прочая Лера Написали в стихах методичку. Ну, писать-то они не умеют, И Собчак, их начальница, – тоже. Богомолов писал, он – умнее, Он всегда глупым дурам поможет! Ну, Сережа, пора тебе в школу Агрессивного стихосложенья: Надо выписать в столбик глаголы, В них – основа основ униженья. Пососи карандаш, если трудно… "Пососать!" – вот глагольчик отменный! Он подходит и к шутке паскудной, И к гнилым новостям про измены", – так звучит начало очередного стихотворного шедевра от Ксении Собчак.Далее она развила тему, предложив Сергею Шнурову выбирать существительные, не опираясь на великих классиков, чтоб язык был "жестким и нервным". Также она посоветовала не забывать упоминать детей, чтобы помучались "бабы получше После всех своих бабских делишек!"не замедлил с ответом. В своем стихотворении лидер группировки "Ленинград" сравнил Ксению Собчак с весьма интимным предметом для любовных игр. "Суждено кому-то мужа лысого, А кому-то быть всю жизнь анальной пробкой. Для пикантности, для остроты и прочее, Лезть куда не звали", – философски отметил Шнуров. И далее развил тему: "Будут спрашивать опять, – а ты была где? Вот такая выпала работа, Быть затычкой. Как бы в шоколаде".Интересно, что в комментариях парировала: "Повторяешься, Сережа, про затычку Прям анальная фиксация какая-то. Приходи уже на версус биться Там покажешь класс ***метания".