Московский Спартак проявляет заинтересованность в приобретении шведского нападающего Йордана Ларссона, который выступает за Норрчепинг. 22-летний футболист может оказаться в российском клубе, что подтверждают представители шведского клуба.

Московский "Спартак" проявляет заинтересованность в приобретении шведского нападающего Йордана Ларссона, который выступает за "Норрчепинг". 22-летний футболист может оказаться в российском клубе, что подтверждают представители шведского клуба.При этом, изначально не сообщалось о том, в какой именно клуб сватают юного шведа, но на Instagram-аккаунт игрока подписался генеральный директор спартаковцев Томас Цорн, что подтверждает интерес москвичей к Ларссону, сообщает Спорт24.Ru. Эту информацию позже подтвердил и шведский журналист Даниэль Кристофферссон.Отметим, что Йордан Ларссон является сыном бывшего нападающего сборной Швеции и лучшего футболиста страны за последние 50 лет Хенрика Ларссона, выступавшего за такие команды как "Селтик", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". На данный момент Ларссон-младший возглавляет список бомбардиров чемпионата Швеции, забив 11 голов и сделав одну результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста оценивается специалистами в 800 тысяч евро.