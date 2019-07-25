Телеведущий Владимир Соловьев сделал колкое заявление в своем Twitter-аккаунте. Он рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский обижен на российского лидера.

Телеведущий Владимир Соловьев сделал колкое заявление в своем Twitter-аккаунте. Он рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский обижен на российского лидера.По мнению журналиста, глава Украины сильно расстроен. Соловьев считает, что Владимир Зеленский затаил обиду на Владимира Путина из-за того, что президент России поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании, а его с победой на выборах – нет."Зеленскому стало еще обиднее", – приводит пост телеведущего в Twitter Пользователи Сети отреагировали на публикацию Соловьева. Один из них написал, что во Владимире Зеленском говорит ревность.Отметим, Владимир Путин отправил новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону поздравительную телеграмму. Ранее стало известно, что Тереза Мэй официально покинула пост британского премьера, уступив его Джонсону.Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России будет поздравлять нового не с избранием на пост главы государства, а с "первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта в Донбассе, а также в нормализации отношений двух стран, передаетКак писали "Дни.ру", 21 июля состоялись досрочные выборы в Верховную раду Украины. На первом месте с большим отрывом от конкурентов оказалась партия "Слуга народа" (253 места в парламенте), лицом которой выступает президент страны