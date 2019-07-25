В Сети появился новый снимок королевской семьи. Однако Кейт Миддлтон отказалась на ней присутствовать.

В Сети появился новый снимок королевской семьи. Однако Кейт Миддлтон отказалась на ней присутствовать.Принц Уильям посетил вместе с детьми подразделение Ирландской гвардии. Там он познакомил наследников с огромным волкодавом по кличке Домналл. Именно это животное является талисманом армии.С известной в Великобритании собакой снялись сам герцог Кембриджский, принц Джордж, принцесса Шарлотта и даже маленький принц Луи. Однако Кейт Миддлтон фотографироваться не захотела. И этом при том, что супруга принца Уильяма всегда сопровождает семью во время выходов на публику.Ряд пользователей соцсети предположили, что присутствовала вместе с семьей, но прост находится по ту сторону камеры. Пролил свет на причину поведения Кейт Миддлтон источник, близкий к паре. Оказывается, герцогиня Кембриджская очень сильно боится собак, передает Express.co.Напомним, супруга принца Уильяма весной 2018 года стала мамой в третий раз, родив сына Луи. Вскоре после рождения малыша вернулась к своим королевским обязанностям. При этом она предпочитает сама воспитывать троих детей.