Актриса выбралась с детьми на шоппинг. Анджелина Джоли приехала в торговый центр в Лос-Анджелесе, где ее засняли папарацци.

Актриса выбралась с детьми на шоппинг. Анджелина Джоли приехала в торговый центр в Лос-Анджелесе, где ее засняли папарацци.Знаменитость была замечена на парковке ТЦ Westfield Century City. Артистка взяла для похода по магазинам 14-летнюю Захару и 11-летнюю Вивьен.нджелина Джоли выбрала для выхода на публику очень стильное, скрывающее фигуру бежевое макси-платье свободного кроя и сандали. Дочери звезды Голливуда выглядели тоже модно. Захара была в светло-голубом комбинезоне и белых кроссовках, а Вивьен – в джинсах, футболке и кедах, сообщаетСудя по фотографиям в Сети, Анджелина Джоли порядком утомила наследниц, что видно по их лицам на некоторых снимках. Похоже, что поездка до торгового центра их измочалила. Примечательно, что Анджелину Джоли сопровождал молодой человек. Вероятно, это один из друзей актрисы.Ранее стало известно, что этим летом дети звезды проведут с ее экс-супругом Брэдом Питтом. Якобы из-за съемок в фильме "Те, кто желают моей смерти" пошла на уступки. Но пока они проводят больше времени с ней, нежели с отцом.Напомним, в апреле официально развелась с актером. Бракоразводный процесс занял два с половиной года. В итоге все шестеро детей остались жить с артисткой.