Марина Яковлева стала очередной звездной гостьей шоу Бориса Корчевникова Судьба человека. Артистка рассказала о потере двух близких людей.

Марина Яковлева стала очередной звездной гостьей шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артистка рассказала о потере двух близких людей.Марина Яковлева была замужем дважды. Ее первым мужем оказался актер и режиссер Андрей Ростоцкий. Супруги прожили в браке два года, а в возрасте 45 лет артист трагически погиб, сорвавшись со скалы у водопада "Девичьи слезы". Известие о смерти бывшего мужа стало для Марины Яковлевой потрясением."Я ехала из театра на троллейбусе, когда мне сообщили о смерти Ростоцкого. Позвонила из Дома кино женщина и сказал, что Андрея больше нет. Он сорвался со скалы и погиб. Я считаю, что он освятил своим светом мою жизнь. После его смерти он снился мне несколько раз. Это, конечно, очень личное. От него исходила какая-то энергетика. Мы сильно любили друг друга", – призналась популярная актриса.Не менее тяжело восприняла артистка и другую страшную новость – смерть Веры Глаголевой. Актриса и режиссер умерла от онкологической болезни. Ей был 61 год. "Я долго не могла понять, почему так произошло. Она же молодая, красивая. Видимо, болезнь затаилась, в какой-то момент отступила, а потом нанесла удар. Я готовилась к съемкам. Потом еще несколько дней не могла прийти в себя", – рассказала Марина Яковлева.Ранее актриса о смерти Веры Глаголевой высказывалась на одном из шоу. Эти откровения не понравились старшей дочери покойной артистки Анне Нахапетовой. Та крайне негативно высказалась о шумихе, возникшей вследствие смерти актрисы."Не могу читать всю эту ложь и грязь. Я несколько дней пыталась найти телефоны редакций, но тщетно, поэтому пишу сюда. Крик души, если хотите... О какой дружбе Вы можете говорить, если рассказываете о том, как сейчас страдает мамин брат Борис, которого уже семь месяцев нет в живых", – пристыдила Яковлеву Нахапетова на своей страничке в социальной сети Instagram.