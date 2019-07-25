Директор ООО Экстрим-Сервис Виталий Бурлаков, которому принадлежит сгоревший палаточный лагерь Холдоми, арестован на 2 месяца.

Директор ООО "Экстрим-Сервис" Виталий Бурлаков, которому принадлежит сгоревший палаточный лагерь "Холдоми", арестован на 2 месяца.Ранее аналогичное решение суд Солнечного района Хабаровского края вынес в отношении директора лагеря Максима Кузнецова. Они подозреваются в причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, передает "Интерфакс".Сегодня же суд взял под стражу начальника отдела надзорной деятельности регионального ГУ МЧС Эдуарда Новгородцева. Ему также выбрана мера пресечения — арест на 2 месяца."Сегодня по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу начальнику отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарду Новгородцеву", — сообщила Петренко. --0--**Из 26 палаток, в которых размещались 189 детей, в ночь на 23 июля полностью сгорели 20 палаток. Жертвами пожара стали четверо детей. Возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной возгорания могли стать оставленные на тепловой пушке или обогревателе вещи. После трагедии лагерь принято решение закрыть.