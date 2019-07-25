В Омской области по иску региональной транспортной прокуратуры Азовский районный суд запретил использование участка в селе Поповка как взлетно-посадочной полосы.

В Омской области по иску региональной транспортной прокуратуры Азовский районный суд запретил использование участка в селе Поповка как взлетно-посадочной полосы, передает "Интерфакс".Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, владелец участка Александр Анисимов обустроил там частный аэропорт малой авиации и назвал его в честь лидера "Гражданской обороны" Егора Летова.По коллективной жалобе селян в Поповке началась прокурорская проверка, в результате которой выяснилось, что местный житель незаконно обустроил на землях сельхозназначения взлетно-посадочную площадку, на которую систематически приземлялись воздушные суда.Транспортный прокурор в итоге добился в суде запрета на использование этой земли не по целевому назначению. Собственник участка оштрафован на 30 тысяч рублей.Как известно, осенью 2018 года в России проводили конкурс "Великие имена России" по выбору великих россиян, в честь которых назовут крупнейшие аэропорты.Во время конкурса в Рунете развернулась кампания за присвоение омскому аэропорту имени Летова, который родился в Омске, но он не попал в шорт-лист для голосования. Аэропорт назвали в честь генерала Дмитрия Карбышева.Анисимов заявил прессе, что намерен назвать именем Летова свой частный аэропорт в селе Поповка, расположенный в 20 минутах езды от центра Омска.Таким образом он хотел поддержать омичей, голосовавших за лидера "Гражданской обороны".