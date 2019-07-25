В латвийской Юрмале продолжается теннисный турнир WTA Baltic Open, который проходит на грунтовом покрытии. В турнир участвует российская теннисистка Анастасия Потапова, и в четверг она пробилась в четвертьфинал соревнования.

В латвийской Юрмале продолжается теннисный турнир WTA Baltic Open, который проходит на грунтовом покрытии. В турнир участвует российская теннисистка Анастасия Потапова, и в четверг она пробилась в четвертьфинал соревнования.Соперницей 18-летней россиянки была представительница Латвии Диана Марцинкевич, принимающая участие по специальному приглашению от организаторов (уалд-кард). Первый сет Потапова, являющаяся шестым номером посева, выиграла со счетом 6:1. Во втором она испытала проблемы и потерпела поражение (4:6). В заключительным же сете россиянка вновь не оставила шансов сопернице и выиграла сет (6:2), а с ним и матч.Таким образом, теперь Потапова поборется за путевку в полуфинал турнира. Ее следующей соперницей станет румынская теннисистка Патрисия-Мария Тиг. Поединок состоится 26 июля.