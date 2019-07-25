Тереза Мэй, которая в среду, 24 июля, покинула пост премьер-министра Великобритании, вместо заседания в парламенте отправилась на матч по крикету. Матч между сборными Англии и Ирландии бывшая премьер-министр посетила вместе с двумя мужчинами-политиками, которые заодно с ней ушли из правительства.

Тереза Мэй, которая в среду, 24 июля, покинула пост премьер-министра Великобритании, вместо заседания в парламенте отправилась на матч по крикету.Матч между сборными Англии и Ирландии бывшая премьер-министр посетила вместе с двумя мужчинами-политиками, которые заодно с ней ушли из правительства, сообщает издание Sky News. Один из них Дэвид Гоу, занимавший ранее пост министра юстиции, а второй — министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грек Кларк.В то время, как Тереза Мэй радовалась жизни, о чем свидетельствуют снимки с ее улыбающимся лицом, новоизбранный премьер-министр Борис Джонсон выступал в Палате общин.Как отмечает британское издание, в четверг, 25 июля, зафиксирован самый жаркий июльский день в Великобритании — 36,9 градуса по Цельсию. Это не помешало политикам насладиться спортивным зрелищем.Возможно, Тереза Мэй пошла по стопам бывшего премьер-министра Джона Мейджора, который в 1997 году после отставки также отправился на матч по крикету.Тереза Мэй возглавляла правительство Великобритании с 13 июля 2016 года. После нескольких попыток заручиться поддержкой Палаты общин об условиях выхода государства из Евросоюза, которые не привели к успеху, а также под давлением некоторых членов правительства, политик была вынуждена 24 мая объявить о своей отставке.Ранее сообщалось, что Борис Джонсон по итогам голосования стал новым лидером Консервативной партии и премьер-министром Великобритании.