Специалисты изобрели революционное лекарство против онкологических заболеваний. Оно разработано в Северо-Западном университете в Америке.

Специалисты изобрели революционное лекарство против онкологических заболеваний. Оно разработано в Северо-Западном университете в Америке.Новый препарат "обманывает" и убивает раковые клетки. По даннымDaily Mail, он маскируется под жир, который опухоли используют в качестве топлива для роста.Лекарство называется "Троянский конь" потому что комплекс из самого препарата и созданного липида "прячется" внутри белка крови. Именно он и переносит молекулы жира по всему организму.Ученый Натан Джаннески из Северо-Западного университета более подробно объяснил, как это работает. Рецепторы опухоли воспринимают препарат как "вкусный жир". Он попадает внутрь плохой клетки и убивает ее.Отметим, в исследовании использовался химиопрепарат паклитаксел. "Троянский конь" позволил полностью избавиться от рака костей, поджелудочной железы и толстой кишки у мышей.Напомним, что в отличие от нормальных клеток раковые потребляют питательные вещества намного быстрее. Это связано с тем, что у них значительно ускорен рост.