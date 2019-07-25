У главы Чечни появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. Так охарактеризовал Рамзан Кадыров 6-летнего Магомеда-Эми Газиева, которого глава Чечни пригласил в гости и принял на работу в должности командира после того, как увидел в Сети ролики ребенка, полного решимости и отваги.

У главы Чечни появился "охранник-профессионал, равных которому нет в мире". Так охарактеризовал Рамзан Кадыров шестилетнего Магомеда-Эми Газиева, которого глава Чечни пригласил в гости и "принял на работу в должности командира".Об этом Кадыров сообщил на своей страничке в соцсети "ВКонтакте" и опубликовал фото встречи со своим новым охранником.Глава Чечни пояснил, что наткнулся на видеоролики Магомеда-Эми В Интернете. Мальчик, несмотря на возраст "полон смелости, решимости и отваги"."Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку!" – пишет Рамзан Кадыров и добавляет, что с сегодняшнего дня ему "не нужно ни о чем беспокоиться".Глава Чечни также сообщил, что Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова уже обеспечил "командира-охранника" полным обмундированием и амуницией: в детских магазинах Грозного ему купили "все необходимое оружие и транспорт".По словам Кадырова, курировать работу его охранника будет помощник главы Чечни — директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.