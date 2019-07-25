В Малом театре с прискорбием сообщили о смерти старейшего актера труппы Анатолия Торопова. Он скончался на 92-м году жизни. Анатолий Торопов окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1952 году и тогда же был принят в Малый театр, проработав там 67 лет и сыграв во множестве спектаклей.

В Малом театре с прискорбием сообщили о смерти старейшего актера труппы Анатолия Торопова. Он скончался на 92-м году жизни.Анатолий Торопов окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1952 году и тогда же был принят в Малый театр, проработав там 67 лет и сыграв во множестве спектаклей.Артист также снимался в кино и кинопостановках спектаклей его родного театра.О месте и времени прощания с Анатолием Михайловичем Тороповым будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении на сайте театра.