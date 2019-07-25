ОУР ОМВД России по району Ховрино г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Москаленко Елизаветы Максимовны...

ОУР ОМВД России по району Ховрино г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Москаленко Елизаветы Максимовны, 01.08.2003 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 21 июля 2019 года.Приметы: на вид 16-18 лет, рост около 170-175 см, плотного телосложения, волосы средней длины темного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29