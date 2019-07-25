Юный житель Екатеринбурга едва не погиб под колесами поезда метро, с головой уйдя в игру на смартфоне. Камера наблюдения сняла момент падения геймера с платформы.

Юный житель Екатеринбурга едва не погиб под колесами поезда метро, с головой уйдя в игру на смартфоне. Камера наблюдения сняла момент падения геймера с платформы.Инцидент произошел днем 22 июля на станции "Чкаловская". На кадрах видно, как девятилетний мальчик идет по платформе, держа перед собой телефон с запущенным приложением. В какой-то момент он неожиданно сменил направление и не заметил, как оказался у края платформы. Спустя мгновение ребенок уже лежал рядом с контактным рельсом.Школьник самостоятельно поднялся на ноги, подобрал выпавший гаджет и отправился вдоль путей. Выбраться на платформу ему помог другой пассажир, уточняет E1.ru.Юнцу повезло — для него инцидент обошелся без каких-либо последствий, а вот матери геймера пришлось долго объясняться со стражами порядка.