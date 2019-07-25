Мария Шукшина опечалена, что умами россиян сегодня завладели
Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Актриса предложила лекарство от этой болезни -
романы ее знаменитого отца.
Мария Шукшина опечалена, что умами россиян сегодня завладели
Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Актриса предложила лекарство от этой болезни -
романы ее знаменитого отца.
Мария Шукшина высказала свои переживания в день рождения
своего отца. Актриса играет в постановке по повести Василия Шукшина "Калина
красная", с которой ездит по российским городам. Артистка верит в
благотворное действие этого спектакля.
Марию Шукшину удручает, что сегодня в стране царит, по ее словам, полная
безнравственность. У многих отсутствуют такие понятия, как совесть и честь, все
продается и покупается.
"Если папа был бы жив, это бы его убило во второй раз.
Это убивает душу! Мир настолько стал материальным! Лишь бы пожрать, напиться,
посмотреть кто с кем спит, покритиковать, написать гадости в Instagram, чтобы
самоутвердиться за счет другого. Ужас какой-то!, – заявила актриса.
Как отметила , сегодня на слуху Бузова и
Киркоров, а о Шукшине никто не говорит. Актриса считает своей главной задачей -
сделать так, чтобы писателя и его книги не забывали, пишет .
25 июля исполняется 90 лет со дня рождения писателя и актера
Василия Шукшина. уверена, что его произведения – и, в частности,
спектакль "Калина красная", в котором она участвует – и есть
исцеление от беспринципности. Актриса признается, что чувствует огромную
ответственность, играя в этой постановке.