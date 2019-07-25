Мария Шукшина опечалена, что умами россиян сегодня завладели Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Актриса предложила лекарство от этой болезни - романы ее знаменитого отца.

Мария Шукшина опечалена, что умами россиян сегодня завладелиОльга Бузова и Филипп Киркоров. Актриса предложила лекарство от этой болезни -романы ее знаменитого отца.Мария Шукшина высказала свои переживания в день рождениясвоего отца. Актриса играет в постановке по повести Василия Шукшина "Калинакрасная", с которой ездит по российским городам. Артистка верит вблаготворное действие этого спектакля.Марию Шукшину удручает, что сегодня в стране царит, по ее словам, полнаябезнравственность. У многих отсутствуют такие понятия, как совесть и честь, всепродается и покупается."Если папа был бы жив, это бы его убило во второй раз.Это убивает душу! Мир настолько стал материальным! Лишь бы пожрать, напиться,посмотреть кто с кем спит, покритиковать, написать гадости в Instagram, чтобысамоутвердиться за счет другого. Ужас какой-то!, – заявила актриса.Как отметила , сегодня на слуху Бузова иКиркоров, а о Шукшине никто не говорит. Актриса считает своей главной задачей -сделать так, чтобы писателя и его книги не забывали, пишет .25 июля исполняется 90 лет со дня рождения писателя и актераВасилия Шукшина. уверена, что его произведения – и, в частности,спектакль "Калина красная", в котором она участвует – и естьисцеление от беспринципности. Актриса признается, что чувствует огромнуюответственность, играя в этой постановке.