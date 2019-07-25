В четертый раз на берегу Каспийского моря открывается четвертый музыкальный фестиваль Жара. 250 топовых артистов со всего СНГ, четыре грандиозных шоу – подобным размахом не может похвастаться больше ни один форум. Корреспондент Дни.ру отправился в Баку.

В четертый раз на берегу Каспийского моря открывается четвертый музыкальный фестиваль "Жара". 250 топовых артистов со всего СНГ, четыре грандиозных шоу – подобным размахом не может похвастаться больше ни один форум. Корреспондент "Дни.ру" отправился в Баку.Азербайджан славится не только гостеприимством, но и горячими мужчинами. Для Лолиты, которая на несколько дней приехала в Баку, это кажется актуальным – недавно она рассталась с пятым мужем."Лолита, есть ли шанс у местных жителей познакомиться с вами, приударить, и, может, понравиться вам?" – обратился к певице корреспондент "Дни.ру" "Вы имеете ввиду трахнуть меня? – рассмеялась певица. – У нас же как – сначала путь в постель, а потом – к сердцу"."Если говорить серьезно, – продолжает Лолита, – то у Ани Лорак, которая тоже участвует в "Жаре", шанс познакомиться с кем-то, может, и есть. А ко мне никогда очередь не стояла. А вообще в гробу я видала все эти замужества!"На прошлых фестивалях Лолита отметилась купанием в бассейне, в этот раз обещает вести себя скромнее. "Во-первых, теперь в Баку нет "Раммштайна", во-вторых, я больше не бухаю!" – пояснила она.Певица призналась, что утроитель "Жары " EMIN окружил ее, да и и всех артистов, огромной любовью. "Он в 4 утра лично встречал каждый самолет с гостями из Москвы, а такое внимание дорогого стоит!" – заверила артистка.Фестиваль "Жара" продлится в Баку с 25 по 28 июля. Он станет самым дорогим и масштабным на постсоветском пространстве.