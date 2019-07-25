В Калининградской области планируется создание научно-технологического инновационного комплекса Балтийская долина. Центр станет своеобразным аналогом Сколково, но при этом он будет адаптирован под нужды региона, сообщает ГТРК Калининград.

В Калининградской области планируется создание научно-технологического инновационного комплекса "Балтийская долина". Центр станет своеобразным аналогом "Сколково", но при этом он будет адаптирован под нужды региона, сообщает ГТРК "Калининград".На базе "Балтийской долины" будут готовить высококлассных специалистов для IT-сферы, местных производств, промышленного дизайна и многих других направлений. Лаборатории комплекса будут оснащены самым современным оборудованием. Площадку под его размещение выберут в ближайшее время."Проект направлен на развитие на территории региона высоких технологий. В его реализации примут участие и наши промышленные партнёры. Сейчас ведутся переговоры с Министерством просвещения насчет федеральной поддержки. Воплощать проект начнем уже в ближайшей перспективе", — рассказал зампред правительства Калининградской области Илья Баринов.