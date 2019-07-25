В Красноярском крае горит почти миллион гектаров леса. Большинство очагов расположены в труднодоступных местах, поэтому тушить их крайне сложно.

В Красноярском крае горит почти миллион гектаров леса. Большинство очагов расположены в труднодоступных местах, поэтому тушить их крайне сложно.Дым от красноярских пожаров дошел уже до Урала и Поволжья. От смога страдают жители Томской, Омской, Новосибирской, Пермской областей, в Алтайском крае, Екатеринбурге и Челябинске. Сложная ситуация сложилась также на севере Иркутской области, передает телеканал "Россия 24".