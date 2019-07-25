На территории Дворца водных видов спорта в Лужниках будет установлен новый фонтан и скульптурные композиции.

Светомузыкальный фонтан будет сухим – то есть без бассейна. Подсвечиваемые струи воды будут бить на разную высоту, а рядом высадят кусты сирени, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.У центрального входа со стороны станции метро "Воробьевы горы" установят скульптурную композицию из цветной проволоки в виде трех фигур пловцов.Дворец водных видов спорта откроют осенью. В 2018 году на территории олимпийского комплекса ввели в эксплуатацию четыре фонтана.