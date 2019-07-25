В Подмосковье ищут водителя Газели, который сбил мать с ребенком на пешеходном переходе. Авария на Вертолетной улице в Люберцах попала в объектив камеры наблюдения.

В Подмосковье ищут водителя "Газели", который сбил мать с ребенком на пешеходном переходе. Авария на Вертолетной улице в Люберцах попала в объектив камеры наблюдения.Судя по кадрам видеозаписи, водитель даже не пытался сбросить скорость перед зеброй. Микроавтобус буквально подмял под себя пешеходов и протащил их несколько метров по дороге.Пострадавших экстренно госпитализировали. Женщина попала в реанимацию с тяжелыми переломами и уже перенесла четыре операции. У ее пятилетней дочери — черепно-мозговая травма.