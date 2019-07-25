В ходе телефонного разговора с потерпевшими злоумышленники просили сообщить информацию о номере карты, пароле, а также наличии на ней денежных средств...

Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению участника организованной группы в хищении денежных средств со счетов граждан.В ходе расследования уголовного дела установлено, что фигурант уголовного дела совместно с неустановленными соучастниками осуществлял смс-рассылку на мобильные телефоны граждан с сообщением о блокировке их банковской карты и номером телефона для связи. После этого в ходе телефонного разговора с потерпевшими злоумышленники просили сообщить информацию о номере карты, пароле, а также наличии на ней денежных средств. После получения необходимых сведений участники группы переводили денежные средства на свои подконтрольные счета.Противоправные деяния были совершены в отношении 7 потерпевших граждан, а сумма общего ущерба составила более 200 тысяч рублей.По данным фактам в январе 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В феврале 2018 года уголовное дело в отношении одного из участников организованной группы выделено в отдельное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».Сотрудниками полиции задержан 32-летний житель Московской области, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Согласно заключению комиссии экспертов в период совершения преступления и в настоящее время обвиняемый страдает психическим расстройством, в связи с чем уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в Кузьминский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28